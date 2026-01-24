Sur la côte sud-est de la Méditerranné se trouve la région historique de la Palestine. Aujourd’hui, elle comprend Israël,...
Franck Ferrand a choisi de rouvrir le dossier de la guerre d’Indochine, en compagnie de Patrice Gélinet. Dans son...
2 juillet 1964. Après un combat qui a rythmé sa vie pendant plus de dix ans, le révérend Martin...
Trente ans après la disparition de François Mitterrand, ce film dresse un portrait littéraire tout en archives, écrit et...
C’est un texte à l’origine de nombreuses théories complotistes. Bien que son caractère factice ait été prouvé il y a...
À la fois reporter et pilote, le narrateur s’élance sur les traces mythiques des pionniers de l’aéropostale, de Casablanca...
Une terre d’argent et de pouvoir : l’histoire secrète des Hauts-de-Seine. Il était une fois dans l’Ouest… au bout...
5 août 1944, deux mois après la Normandie, les Alliés lancent un deuxième débarquement en France. Nom de code...
Qu’est-ce qu’un homme ou une femme d’État ? Qu’est-ce qui fait que Churchill, De Gaulle, Mandela ou encore Mitterrand...
En faisant revivre pas à pas la, ou plutôt les révolutions de 1917, de février à octobre, ce documentaire...
De la résistance à la renaissance de la cité phocéenne, de la pétanque à la politique, il a tout...
C’est l’un des chapitres les plus méconnus de l’après-guerre. Les savants d’Hitler ont été convoités par tous les vainqueurs...
Louis Pasteur, Henri Bergson, Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Michel Foucault… : tous ont arpenté les couloirs de l’École normale...
Le 31 août 1997, la princesse Diana disparaissait dans un accident de voiture. À l’aide d’archives rares et de...
Au printemps 1945, à Londres, le producteur Sidney Bernstein découvre les images tournées par l’armée britannique lors de la...
11 novembre 1989. Avenue Pouchkine, une nouvelle brèche s’ouvre dans le mur de Berlin… Des milliers d’Allemands de l’Est...
Attirer les tempêtes, les poissons,… retour sur les légendes, les mythes et les croyances de cet archipel qui prirent...
Le Queen Elizabeth, l’un des paquebots les plus emblématiques du XXe siècle, incarne à lui seul l’âge d’or des...
L’historien Thomas Snégaroff part sur les traces de Raymond Vaudé, un voyou ordinaire au destin extraordinaire : condamné au...
Vous manifestez ? Vous faites grève ? Vous avez le culot de résister au détricotage de nos biens communs,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site