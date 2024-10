Documentaire

Encore aujourd’hui, 70 ans plus tard, cela reste l’un des épisodes cruciaux de notre Histoire. Une période de joie intense et de fierté après 4 ans d’Occupation : La Libération de la France, au début de l’année 1945. Onze mois qui ont littéralement changé le destin de notre pays, car pour passer du camp des vaincus à celui des vainqueurs, il a fallu un tour de force incroyable. Du Général de Gaulle aux milliers de très jeunes combattants français répartis sur tout le territoire, La face cachée de la Libération raconte jusqu’où la résistance est allée pour reprendre le contrôle du pays. Emaillé de témoignages d’anciens résistants, protagonistes et témoins de cette période, on découvre les petites histoires qui ont fait la grande : le Plan Drouot-Lhermine à Gap et l’histoire de Pierre Héraud, héros local de la résistance, le courage et l’audace de Madeleine Riffaud, alors jeune lycéenne qui par son engagement, a contribué à changer le cours de l’histoire. Elle apporte son témoignage. Derrière les scènes de liesse, ce que l’on sait moins, c’est que la France est au bord du chaos : la pénurie alimentaire n’a jamais été aussi forte. Dans certaines villes, c’est la famine. Le marché noir explose et parmi ceux qui en tiennent les rênes, des personnes que l’on pensait en dehors de tout soupçon. Un aspect méconnu de la libération que nous allons vous révéler. Enfin, le documentaire s’attardera sur une période plus sombre de l’histoire : les règlements de comptes sauvages. Certains résistants s’improvisent garants du droit et de la justice, mais ne réussissent pas toujours à éviter lynchages et exactions, en pratiquant parfois une justice aveugle et expéditive.