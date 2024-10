Documentaire

Bonnie Parker et Clyde Barrow comptent parmi les plus célèbres criminels du XXe siècle. Avec leur gang, ils passent dans les années 1930 du statut de petits voyous à celui de braqueurs de banques et d’assassins. Pendant deux ans, ils se livrent à une course-poursuite effrénée avec la police, qui tient en haleine la presse et des millions d’Américains, avant d’être finalement abattus au cours d’une embuscade le 23 mai 1934. Loin de l’image glamour façonnée par les journaux et, plus tard, par le cinéma, ce film raconte leur véritable histoire, et revient notamment sur les origines très modestes des deux malfrats. En donnant la parole à des proches du couple ainsi qu’à des historiens et écrivains, le réalisateur John Maggio explique comment Bonnie Parker et Clyde Barrow sont entrés dans la légende et pourquoi ils fascinent encore aujourd’hui au-delà des États-Unis.