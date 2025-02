Documentaire

Véritable paradis de la fête réputée à l’international, La Havane des années 1950 cachait pourtant une réalité moins reluisante, entre mafia, répression et pauvreté : un terreau fertile pour la révolution.

Dans les années 1950, La Havane s’impose comme un haut lieu de la fête, réputé pour ses casinos, ses spectacles et ses cabarets. Animée par une vie nocturne trépidante et une effervescence culturelle intense, la capitale de Cuba attire de nombreux artistes, écrivains et hommes politiques étrangers, d’Ernest Hemingway à Marlon Brando, en passant par Ava Gardner, Frank Sinatra et John F. Kennedy. Mais ces festivités débridées cachent alors une réalité moins reluisante : à la marge du strass et des paillettes, la population cubaine est confrontée à la répression et vit dans une pauvreté extrême. Tandis que le pays s’enfonce dans la corruption et la guerre civile, La Havane subit les lois de la mafia américaine. Un contexte propice à la révolution, qui mènera à la prise de pouvoir de Fidel Castro en janvier 1959.

Documentaire de Fabian Korbinian Wolf (Allemagne, 2024, 43mn)

