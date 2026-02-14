Les restrictions qui ont frappé les Français ont commencé dès la déclaration de guerre en septembre 1939. Elles se...
La percée des Alliés grâce à un bestiaire varié.
Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...
Franck Ferrand nous plonge au cœur de l’histoire fascinante du père de la nation indienne.
L’histoire de Renault, c’est à la fois des modèles mythiques, des inventions géniales, une nationalisation hâtive, des avancées sociales,...
Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...
La Normandie, un sale moment pour les Allemands.
Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...
Les Royal Engineers, qui font partie de l’armée britannique, ont été à l’origine des plus grandes innovations technologiques. Le...
Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d’Air India disparaît des écrans radars en plein vol. L’avion vient d’être...
Linda Lorin nous offre un supplément d’évasion. En Chine, l’empire des sens de Robert van Gulik, et Le Pékin...
Le 8 mai 1945 marque la capitulation du régime nazi, c’est la fin d’une guerre qui a fait plus...
Quel nom, dans notre histoire contemporaine, éveille autant d’échos, pour avoir été si brièvement associé au pouvoir ? On...
En 1979, sous l’impulsion de l’ayatollah Khomeyni, la révolution éclate en Iran et renverse le shah Mohammad Reza Pahlavi....
Stéphane Bern raconte un lieu devenu mythique qui a vu passer les plus grands noms du 7e art, de...
Ce documentaire retrace une partie de la bataille du Pacifique, de l’attaque japonaise surprise contre la flotte américaine en...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
L’assassinat du président John F. Kennedy est un événement marquant de l’histoire des États-Unis, survenu le 22 novembre 1963...
Le débarquement en Provence est une opération militaire menée pendant la Seconde Guerre mondiale (nom de code Anvil Dragoon)...
Parce qu’elle mit un terme à la série de victoires éclairs et éclatantes des Allemands, la bataille d’Angleterre, juillet...
