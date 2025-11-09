Documentaire

Juillet – septembre 1940. De cet affrontement mortel dépendait l’issue de la 2ème Guerre Mondiale. « Jamais, dans toute l’histoire des conflits humains, tant d’hommes n’auront contracté une dette aussi grande envers si peu d’entre eux ». Winston Churchill, en prononçant cette phrase devenue célèbre, ne pouvait pas mieux illustrer ce que fut cette infernale bataille d’Angleterre. Plus encore que des avions ou des tactiques de combat, elle mit face à face souvent jusqu’à la mort des hommes qui défendaient leur patrie contre d’autres hommes, tout aussi braves, qui voulaient la conquérir. Spitfire et Hurricane contre Messerschmitt 109, Junkers 87 et bombardiers Dornier 17, s’affrontèrent jour après jour.

Londres sous les bombes

Les heures sombres du Blitz

La surveillance inlassable des guetteurs des stations radar

Héroïsme des pilotes

Héroïsme de la population dans les villes en feu.

Série : L’Authentique Histoire des Batailles de la Seconde Guerre Mondiale