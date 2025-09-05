Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla jusqu’aux discours-fleuves de La Havane, il a incarné pendant près d’un demi-siècle l’espoir d’un Cuba libre… et le cauchemar de Washington. Entre combats idéologiques, crises économiques et critiques de son régime autoritaire, il a façonné l’île à son image. Plongez dans la vie de celui qui a laissé une empreinte indélébile sur Cuba.