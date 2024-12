Documentaire

En 1940, les ingénieurs aéronautiques allemands et japonnais étaient les meilleurs. Il a fallu toute la puissance industrielle américaine et le courage des pilotes anglais pour résister et finalement gagner sur le plus grand champ de bataille de la 2ème guerre mondiale : le ciel. Ce documentaire retrace la véritable épopée technologique qu’a représentée entre 1940 et 1945 la course à la vitesse, à la maniabilité, à la résistance aux coups et à l’armement. Les ingénieurs allemands avec le Messerschmitt 109 et sa version améliorée le 109 G ont permis aux plus grands AS du IIIème Reich et en particulier à l’as des as Erich Hartmann (352 victoires homologuées) de disposer d’un chasseur ultra performant. Si le menaçant et futuriste Messerschmitt 210 fut l’accident industriel de la Luftwaffe, le Focke Wulf 190 en fut la success story et la terreur des bombardiers et chasseurs alliés. L’aviation italienne ne joua pas un rôle déterminant dans le conflit. Elle produisit cependant quelques appareils de qualité comme le Folgore et le MC 205 Veltro. Mais ce sont les Japonnais et leurs chasseurs Zéro qui ont possédé, avant les Américains, les meilleurs chasseurs embarqués et terrestres. Dans les premiers mois de la terrible guerre du Pacifique, le Zéro balaya tous ses adversaires car aucun chasseur allié ne l’égalait et les bombardiers US étaient sans défense une fois dans son collimateur.