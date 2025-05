Documentaire

Entre vie ouvrière, mémoire populaire et poésie du quotidien, ce documentaire fait revivre les images oubliées du Nord-Pas-de-Calais à travers les films amateurs et les archives du début du XXe siècle. De la mine au port, des foires aux défilés, c’est tout un monde disparu qui s’anime à nouveau sous nos yeux. Derrière les visages figés, les gestes filmés, les voix absentes, se tisse une fresque intime et collective : celle d’une région laborieuse, festive, parfois meurtrie, mais profondément humaine. Une plongée sensible dans un passé vibrant, où les instants banals deviennent des trésors d’histoire et d’émotion.

Réalisateur : Guy Thomas