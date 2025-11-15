Après le désastre d’Apollo 1, la NASA tente une nouvelle fois d’envoyer un homme dans l’espace.
En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...
Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...
La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...
L’île d’Alcatraz, surnommée « The Rock », a longtemps fasciné le monde entier par son histoire à la fois...
On l’appelle le concepteur de concepts, le philosophe du désir ou encore le théoricien du devenir. Lui, c’est Gilles...
Elles sont si peu nombreuses à être revenues du camp de Ravensbrück. Leurs voix n’ont jamais eu la possibilité...
En mars 1942 les Anglais lancent l’opération Chariot, ayant pour objectif le port de Saint-Nazaire sur la façade Atlantique...
80 ans après la fin de la guerre la plus meurtrière au monde, des zones d’ombre subsistent encore ;...
En mai 1941 Rudolf Hess, nazi de la première heure, s’envole seul à bord d’un ME-110 en direction de...
Raymond Poincaré, dernier grand homme d’État de la IIIe République, incarne le courage, la rigueur et la stabilité. Artisan...
Les premiers raids des kamikazes commencent en Octobre 1944. A départ, la tactique meurtrière semble fonctionner selon les souhaits...
Des milliers, des centaines de milliers, des millions de morts. Quand elle apparaît à la fin de la première...
Albert Speer mourut à Londres en 1981. Curieux destin pour celui qui fut l’architecte d’Hitler, l’ordonnateur de ses fêtes...
\r\nAu cours de la Seconde Guerre mondiale, sur le front du Pacifique, les pilotes de l’armée américaine ont livré...
Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...
Retour en image sur l’histoire mouvementée de ce collectif de danseurs bien bâtis à la discipline de fer, qui,...
Comment la politique étrangère de Fidel Castro n’a cessé de surprendre ses ennemis comme ses alliés. En deux parties...
La guerre s’étend en Europe, en Afrique et en Asie. Des six années de guerre, 1940 est l’année la...
