Ressources Dans la même catégorie

Podcast Rithy Panh dans l’enfer khmer rouge En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...

Podcast La crise des missiles : apogée de la guerre froide ? Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...

Documentaire La bataille d’El Alamein (2/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Article Alcatraz : de prison infernale à destination touristique prisée L’île d’Alcatraz, surnommée « The Rock », a longtemps fasciné le monde entier par son histoire à la fois...

Documentaire La bataille d’El Alamein (1/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Podcast Comprendre Gilles Deleuze en 3 minutes On l’appelle le concepteur de concepts, le philosophe du désir ou encore le théoricien du devenir. Lui, c’est Gilles...

Documentaire Ravensbrück, mémoires de femmes Elles sont si peu nombreuses à être revenues du camp de Ravensbrück. Leurs voix n’ont jamais eu la possibilité...

Documentaire Mars 42, St-Nazaire : opération Chariot En mars 1942 les Anglais lancent l’opération Chariot, ayant pour objectif le port de Saint-Nazaire sur la façade Atlantique...

Documentaire Histoire interdite : seconde guerre mondiale 80 ans après la fin de la guerre la plus meurtrière au monde, des zones d’ombre subsistent encore ;...

Documentaire Rudolph Hess, le mentor d’Hitler En mai 1941 Rudolf Hess, nazi de la première heure, s’envole seul à bord d’un ME-110 en direction de...

Podcast Qui était Raymond Poincaré ? Raymond Poincaré, dernier grand homme d’État de la IIIe République, incarne le courage, la rigueur et la stabilité. Artisan...

Documentaire Les Kamikazes #1 Les premiers raids des kamikazes commencent en Octobre 1944. A départ, la tactique meurtrière semble fonctionner selon les souhaits...

Documentaire La grande épidémie – La grippe espagnole Des milliers, des centaines de milliers, des millions de morts. Quand elle apparaît à la fin de la première...

Documentaire Les complices d’Hitler – Speer l’architecte Albert Speer mourut à Londres en 1981. Curieux destin pour celui qui fut l’architecte d’Hitler, l’ordonnateur de ses fêtes...

Documentaire Les ailes de la guerre – Bombardiers contre chasseurs \r

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, sur le front du Pacifique, les pilotes de l’armée américaine ont livré...

Podcast L’Algérie, c’est le pays de ma mère Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...

Documentaire Chippendales, à qui profite le strip ? Retour en image sur l’histoire mouvementée de ce collectif de danseurs bien bâtis à la discipline de fer, qui,...