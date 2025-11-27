Les Impressionnistes dépeignent une société nouvelle, la société du loisir. En dehors du travail, les activités de plaisance, de régate, sublimées par le soleil, l’eau et la nature, deviennent une des conditions sine qua non de l’épanouissement pour l’homme moderne. Les premiers congés payés associent le bonheur au temps libre. A travers l’iconographie moderne, interrogeons ce concept qui au-delà d’une simple aspiration, apparaît aujourd’hui comme un droit, à la fois collectif, mais aussi profondément subjectif et singulier.