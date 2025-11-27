Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment Patrice Lumumba est-il devenu l’homme à abattre ? Patrice Lumumba a grandi dans un Congo sous domination coloniale belge. Il s’est battu pour l’indépendance de son pays,...

Podcast Le braquage qui a fait vaciller le FBI 8 mars 1971. Tandis que toute l’Amérique a les yeux rivés sur le combat Ali-Frazier, un petit groupe de...

Podcast La véritable histoire de la révolution des Oeillets au Portugal Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une...

Podcast Quelle est l’origine des lettres géantes d’Hollywood ? L’emblématique panneau de lettres géantes que l’on associe aujourd’hui à Hollywood ne trouvait pas son origine dans le cinéma...

Documentaire L’authentique histoire de la bataille de Koursk La bataille de Koursk constitue la plus grande bataille de chars de l’histoire. Elle oppose du 5 juillet au...

Podcast La véritable histoire de Vichy, la ville du régime Pendant quatre années tumultueuses, la ville de Vichy a été le siège d’un des chapitres les plus sombres de...

Documentaire Tanks ! Bataille de Normandie Lors du débarquement du jour J, deux des plus grandes batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale ont...

Podcast Jean Moulin a-t-il été trahi ? Jean Moulin a-t-il été trahi ? Le 21 juin 1943, dans une maison de Caluire, le chef du Conseil...

Documentaire La diaspora des cendres Dans ce documentaire sur la Solution Finale, il n’y a ni commentaire, ni témoin. Uniquement des images actuelles d’Auschwitz...

Documentaire L’épopée d’Apollo 10 Revivre l’épopée d’Apollo 10, et du premier alunissage de l’histoire de l’humanité. Un documentaire de Evan Clarck

Documentaire Les voyages dans l’espace – Un petit pas pour l’homme \r

Spider, le module lunaire baptisé par l’équipage d’Apollo 9, fut le premier engin spatial à avoir volé sans jamais...

Documentaire Quand le métro de Paris déclarait la guerre aux graffeurs Années 80 à Paris : les premiers tags, les premiers graffs apparaissent sur les wagons et dans les rames...

Documentaire Lumières Noires Le 19 septembre 1956, alors que la France se débat avec l’une de ses dernières colonies, alors que les...

Documentaire Simone Veil – L’instinct de vie Elle s’appelait Simone Jacob. Elle n’a que 16 ans en 1944 lorsqu’elle est interpellée à Nice par la Gestapo....

Documentaire Dunkerque 1945, la dernière forteresse d’Hitler Parmi les villes françaises qui ont eu à subir les outrages de la guerre, Dunkerque occupe une place particulière....

Documentaire Le dernier combat de Salvador Allende Le 11 septembre 1973, la force aérienne du Chili faisait sauter le Palais présidentiel de La Moneda en mille...

Documentaire Les as de la Luftwaffe Documentaire de la série « Toute l´histoire » consacré aux principaux As de la Luftwaffe, Adolf Galland, Werner Mölders, Erich Hartmann,...

Documentaire Diana : l’onde de choc Le 31 août 1997, la princesse Diana meurt à la suite d’un grave accident de voiture dans le tunnel...