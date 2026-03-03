Podcast

Joséphine Baker : une légende du music-hall… et une héroïne de la Résistance. Vedette des Années folles, adulée à Paris comme à l’international, Joséphine Baker choisit, dès 1939, de mettre sa célébrité au service de la France. Profitant de ses tournées et de son statut d’artiste mondialement reconnue, elle transporte des informations confidentielles et s’engage auprès des services de renseignement.

Son courage lui vaudra décorations et reconnaissance nationale, jusqu’à son entrée au Panthéon en 2021.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez une autre facette de Joséphine Baker : celle d’une femme engagée, déterminée et profondément attachée aux valeurs de liberté.