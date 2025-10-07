En 1940, le Stuka était le bombardier en piqué le plus répandu de la Luftwaffe. Cet appareil très performant participa à la Bataille d’Angleterre. Capable de plonger presque à la verticale vers son objectif, l’avion fut avec le char Panzer l’une des armes de la Guerre Eclair imaginée par les stratèges allemands.
Réalisateur : Inconnus