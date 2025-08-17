Documentaire

Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal contrôle de routine.

En 1981, l’instruction de l’affaire du CRS est bouclée. La thèse de l’homicide involontaire est confirmée. Pour la justice, le meurtre de Laouhari est dû à une maladresse, un simple délit qui sera jugé par un tribunal correctionnel.

Les juges décident toutefois de renvoyer l’affaire devant les assises en 1987. Mais le policier sera condamné à une peine bien légère au regard des faits reprochés, 10 mois de prison dont 6 avec sursis.

Mansuétude des magistrats, silence de la police, jugement inique, discours sécuritaires, racisme, l’affaire montre comment climat politique, bavures et justice sont parfois intimement liés.