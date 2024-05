Documentaire

À Berlin, Kantine Zukunft réinvente la restauration collective en misant sur des produits savoureux, sains et durables. Financé par l’Union européenne, le projet SchoolFood4Change cherche à établir une culture alimentaire bénéfique pour la santé et l’environnement par le biais de l’école.

Michél Engling, dirigeant des restaurants d’entreprise dédiés au personnel des transports publics berlinois, a travaillé en tant que chef dans les cuisines du Ritz-Carlton et du Hilton. Fin gastronome, il consacre aujourd’hui son énergie à améliorer la qualité des aliments servis dans les cantines et à accroître la durabilité des menus. Lui-même originaire du Brandebourg, il se souvient de l’époque où l’on achetait les œufs à la ferme du coin. D’où la joie qu’il ressent à l’idée qu’une grande entreprise berlinoise utilise des produits de cette région.

Le projet Kantine Zukunft porté par la ville de Berlin le soutient dans cette initiative : plus de 50 cantines de crèches, d’administrations et d’hôpitaux doivent être adaptées à une approche durable et contribuer ainsi à la transition alimentaire. En proposant au moins 60 % de produits bio, en diminuant les quantités de viande et en se fournissant chez des partenaires locaux, elles soutiennent également les agriculteurs de la région – et ce, sans que le budget des cantines d’entreprise en pâtisse.

Pour Michél Engling, la plus grande difficulté consiste à convaincre son équipe et sa clientèle de se tourner vers davantage de plats végétariens et végétaliens, sans renoncer pour autant à l’excellence – bien au contraire !

Savoir quel type d’alimentation est bénéfique pour le climat, l’environnement, la santé et le bien-être des animaux, cela s’apprend. C’est ainsi que le projet SchoolFood4Change, financé par l’UE, compte sur les jeunes, leur courage et leur motivation pour faire bouger les choses.

Environ 3 000 écoles y participent dans 12 pays. D’ici la fin 2025, Bruxelles investira plus de 12 millions d’euros dans la mise en place de formations régulières auprès des enfants et des enseignants, mais aussi pour améliorer la restauration scolaire. Au cours d’une dégustation à l’aveugle d’alternatives au lait d’origine animale, il apparaît effectivement difficile de convaincre les enfants de consommer des aliments qu’ils ne connaissent pas.

Reportage (Allemagne, 2024, 31mn)

Disponible jusqu’au 12/04/2029