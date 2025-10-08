A l’été 1944, à l’arrivée des Américains en Bretagne, Lorient se retrouve prise au piège par les forces allemandes. Les contours de la « poche » s’étendent de la Laïta à l’Ouest aux falaises de la rivière d’Etel à l’Est et comprend aussi la presqu’île de Quiberon, Groix et Belle-Ile. La majorité des civils sont évacués, les ponts sont minés, des fossés antichars sont creusés, des abris sont construits. La poche enferme plus de 45 000 personnes : 20 000 civils et 26 000 soldats allemands. Il faudra attendre de longs mois avant la capitulation : Le 7 mai 1945, le cessez-le-feu est signé à Etel. La capitulation s’effectue le 10 mai à Caudan.