Documentaire



En 1918, dans le sillage tumultueux de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni se retrouve confronté à une époque de bouleversements. Lors des élections générales à travers ses territoires, l’Irlande émerge avec une volonté ardente de devenir une nation indépendante. Mais Londres, sentant sa souveraineté menacée, rejette ces aspirations et refuse aux Irlandais le droit de former leur propre Parlement, plongeant ainsi le pays dans un conflit armé opposant les républicains indépendantistes à la métropole britannique.

En 1921, après deux années de luttes acharnées, le Royaume-Uni soumet un Traité de paix aux rebelles irlandais. Sous la menace d’une guerre totale en cas de refus, le Premier ministre britannique, Lloyd George, et Winston Churchill, alors ministre des Colonies, imposent la Partition de l’Irlande. Ce pacte, forgé dans les feux de la négociation et de la coercition, marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Irlande, laissant un héritage de division et de cicatrices profondes.



Un documentaire de Emmanuel Hamon