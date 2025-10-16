Documentaire

Ils ont combattu, souffert et souvent disparu sans reconnaissance… Eté 1914, la Grande Guerre éclate. Elle embrase la France puis l’Europe et le monde dans un déluge de fer et de feu sans précédent. Pendant quatre ans, ce conflit a mobilisé des millions d’hommes sur les champs de bataille.

Parmi eux, des soldats venus de toutes les colonies françaises, même des plus lointaines : Sénégal, Madagascar, Indochine… On les appelait les « Indigènes » à l’époque.

Aujourd’hui, les historiens apportent un éclairage nouveau sur ces combattants trop longtemps oubliés.

Le conflit le plus meurtrier de l’Histoire est déclenché en septembre 1939 par l’Allemagne nazie.

Pendant six ans, l’Europe entière est en guerre. Elle mobilise des millions d’hommes dont des Français d’Afrique du Nord, des goumiers marocains, des tirailleurs sénégalais, malgaches et tunisiens.

Réalisé par Emmanuel Roblin