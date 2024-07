Documentaire



L’histoire du KGB est riche en récits d’espions passés à l’Ouest ou devenus agents doubles. Cependant, Viktor Orekhov se distingue comme le seul officier de la police politique à être passé de la répression des dissidents à l’adhésion à leur cause. Après des mois d’enquête, Nicolas Jallot l’a retrouvé et raconte pour la première fois son histoire.

Dans les années 70, les mouvements dissidents prolifèrent, et le KGB, en réponse, renforce ses forces de répression. Viktor Orekhov est alors chargé de surveiller et de réprimer ces dissidents. Immergé dans leur univers, il commence peu à peu à remettre en question ses convictions politiques. Pendant plus de deux ans, il va renseigner et protéger ceux qu’il était censé surveiller.

Arrêté en 1978, Orekhov est envoyé au goulag pour dix ans. Aujourd’hui, il réside aux États-Unis, où il vit dans l’anonymat le plus complet, sans identité, sans téléphone, coupé du monde.

Réalisateur : Nicolas Jallot