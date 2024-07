Documentaire

L'affrontement secret opposant les agents du FBI, de la CIA, des MI5 et MI6 à ceux du KGB, de 1982 à 1985. Récit d'une période charnière de la guerre froide, par la voix de ses soldats de l'ombre.

Quels sont les plans de Gorbatchev ? L’Ouest se repose sur ses agents doubles russes pour obtenir une réponse concrète. Mais le KGB a flairé leur présence. Gordievsky, convoqué en urgence à Moscou, comprend qu’il a été percé à jour. Il contacte le MI6 afin d’être exfiltré à la frontière finlandaise : c’est l’opération Pimlico. Après sa trahison, Aldrich Ames reçoit quant à lui une importante somme d’argent de la part des Russes, qui lui permet d’éponger ses dettes. Tandis que Gorbatchev, sur les conseils de Margaret Thatcher, prend contact pour la première fois le 10 juin 1985 avec Ronald Reagan, Aldrich Ames transmet les noms de dix-huit agents doubles russes, qui travaillent en secret pour les États-Unis. Alors qu’officiellement la détente se profile, les Russes lancent la traque contre les agents qui opèrent dans leurs rangs. Tandis que Gorbatchev et Reagan se rencontrent pour la première fois à Genève, le 19 novembre 1985, l’arrestation des traîtres à la cause soviétique est filmée et rendue publique. Ils sont tous exécutés.

