Le 8 mars, c’est la « Journée internationale des femmes » (appellation officielle de l’ONU) et non la « journée de la femme ». C’est une journée de mobilisation pour les droits des femmes, ou plus exactement pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle trouve ses origines dans les mouvements ouvriers et féministes du début du XXe siècle. Cette date n’a pas été choisie au hasard : elle s’inscrit dans une histoire marquée par les combats pour l’égalité, la justice sociale et l’émancipation des femmes, souvent invisibilisés ou marginalisés.