Documentaire

L’année 2021 a vu s’éteindre un anthropologue important pour le pays. Alban Bensa, on peut le dire, est devenu expert, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. En étudiant son histoire et en étant une oreille dans le monde kanak, il en est devenu son fervent défenseur et aura dédié une grande partie de ses travaux à celui-ci. Au départ, jeune chercheur parti sans préjugé, Alban Bensa est allé jusqu’à incarner une cause. Nous souhaitons rendre hommage à cet homme et à son parcours en commençant par interroger les personnes ici qui l’auront véritablement adopté. Direction la tribu de Netchaot.