Documentaire



La fascination qu’Hitler exerçait sur les femmes reste incontestable et intrigante. Alors que certains historiens soulignent leur complicité avec le régime nazi, d’autres les voient comme des victimes piégées par la propagande et les politiques natalistes. Mais qu’en est-il vraiment ? Ce documentaire explore les liens complexes entre les femmes et Hitler, dévoilant les conséquences tragiques de cette attirance fatale, et met en lumière le prix élevé que beaucoup ont payé pour cette fascination.

Réalisateur : André Anosse