Dès le début des années 1980, la Yougoslavie connait une profonde crise économique et sociale. Les mécanismes de redistribution entre les républiques yougoslaves ne fonctionnant plus, chaque république se replie sur elle-même exacerbant les tensions nationales.

Le mythe d’une société yougoslave unifiée appartient désormais au passé. C’est alors qu’en Serbie apparait Slobodan Milosevic, un obscur apparatchik. Son projet : sauver le système en le recentralisant avec la Serbie à sa tête. C’est le retour du nationalisme serbe. Mais la désintégration de la Yougoslavie est en marche. Les républiques font sécession les unes après les autres et proclament leur indépendance. La guerre devient inévitable. L’explosion des nationalismes, la manipulation des tragédies du passé et les stratégies suicidaires des principaux acteurs politiques ont fait leur œuvre.

Sept pays indépendants (si l’on compte le Kosovo) sont nés des décombres des terribles conflits des années 1990. La Bosnie-Herzégovine est aujourd’hui le seul Etat multiethnique de la région. Mais les haines et les rancœurs entre communautés y restent tenaces et ardentes. Comme si le mythe d’un ensemble uni et multiethnique n’en finissait pas de mourir et d’attiser les passions.

Un documentaire de Vincent de Cointet