Au début de l’année 1992, la reconnaissance de l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine par la communauté internationale déclenche un violent conflit entre les Serbes et les autres populations locales, notamment les Croates et les Bosniaques. Cette guerre, qui se poursuivra jusqu’à la fin de 1995 et qui causera plus de 100 000 morts, a profondément marqué la perception des conflits modernes et l’évolution du droit pénal international.

Comme souvent, aux côtés des victimes se trouvaient des humanitaires, notamment Médecins Sans Frontières, présidé à cette période là par Rony Brauman, une voix majeure de l’action humanitaire et un témoin des drames qui ont secoué le monde au cours des 50 dernières années.

Au micro de Thomas Rozec, Rony Brauman revient sur ses souvenirs de la guerre en ex-Yougoslavie.