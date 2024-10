Podcast



Gertrude Stein a été la mécène et la confidente de nombreux artistes comme F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway et Henri Matisse. Mais cette femme de lettres a également contribué à la renommée internationale de la superstar de la peinture et précurseur du cubisme : Pablo Picasso. Dans cet épisode du podcast « Au cœur de l’Histoire » produit par Europe 1 Studio, l’historienne Virginie Girod vous raconte l’histoire d’amitié entre ces deux artistes. Gertrude Stein est une immigrée juive américaine, qui s’installe en 1903 à Paris, pour accompagner les artistes et se lancer elle-même dans une carrière d’écrivain. Très vite, elle tisse un lien particulier avec Picasso, en lui apportant un grand soutien amical et financier. Leur position d’étrangers et leur marginalité les rapprochent très vite, et viendra nourrir leur art respectif. Gertrude Stein devient même la muse du peintre espagnol ! Entre 1905 et 1906, la mécène américaine, alors âgée d’une trentaine d’années, se rend à 90 reprises au Bateau-lavoir pour prendre la pose. Le vise de la mécène n’est pas vraiment réaliste. Avec ce tableau, Picasso est en train d’accoucher douloureusement du « protocubisme ». Il commence à construire les corps avec des formes géométriques. Le portrait de Gertrude Stein est aujourd’hui considéré comme un jalon vers le cubisme.