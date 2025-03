Podcast

Comprendre la réalité du nazisme n’est pas un exercice facile. Refusant le terme de racines, d’origines ou même d’idéologie, l’historien Johann Chapoutot lui préfère le terme de « vision du monde ». Parce que le nazisme souhaite effacer les conséquences de la Révolution française en Allemagne puis en Europe, il est à placer dans les mouvements contre-révolutionnaires. En-est il réactionnaire pour autant ? Quelle est, dans sa nature profonde, la part de modernité, et même de « sciences », dans cette vision du monde ? Naturellement, la Grande Guerre a été comme un incubateur du mouvement. Puis la défaite, la révolution de 1918 -1919 et le traité de Versailles ont comme alimenté une nouvelle ère : celle de l’angoisse et de l’obsession d’une décadence. Ainsi, la crise de 1929 ne constitue pas l’unique cause du développement de ce mouvement singulier et complexe, qu’on ne peut désolidariser du contexte germanique du XIXe siècle et du début du XXe siècle.