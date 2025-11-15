En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...
Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...
La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...
L’île d’Alcatraz, surnommée « The Rock », a longtemps fasciné le monde entier par son histoire à la fois...
On l’appelle le concepteur de concepts, le philosophe du désir ou encore le théoricien du devenir. Lui, c’est Gilles...
Elles sont si peu nombreuses à être revenues du camp de Ravensbrück. Leurs voix n’ont jamais eu la possibilité...
Par leur ampleur, certaines batailles sont restées dans l’Histoire comme des affrontements plus meurtriers que d’autres. C’est le cas...
Une équipe de scientifiques et d’archéologues lance une expédition utilisant les nouvelles technologies de scan pour révéler l’épave du...
Verdun, France. Longue et sanglante, la bataille de Verdun, survenue pendant la Première Guerre mondiale, a marqué à jamais...
Au début du XXe siècle aux États-Unis, les services de médecine légale sont balbutiants et réputés corrompus. Charles Norris,...
Aujourd’hui, l’entreprise Rombouts occupe une place prépondérante sur le marché du café en Belgique. Près d’un restaurant sur deux...
Dans les mois qui suivirent la catastrophe de Tchernobyl, un million de liquidateurs ont été réquisitionnés pour tenter de...
Au temps de la maturité et en tandem avec son mari Frédéric, Irène Joliot-Curie a un parcours extraordinaire tant...
L’histoire passionnante et méconnue du métier de secrétaire, qui raconte l’évolution du travail au féminin, entre émancipation, invisibilisation et...
Retour sur la scène historique de la vie politique française qui fut le début de la lutte politique pour...
Opération Barbarossa : entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale.
Trente ans après l’assassinat du Président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, à Dallas, la thèse du tueur...
Après avoir conquis la Sicile, débarqué dans le sud de l’Italie et pris Naples, les Alliés entament leur marche...
Comment, par un acte de résistance méconnu, un groupe de républicains espagnols déportés à Mauthausen, en Autriche, a sauvé...
