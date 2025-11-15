Ressources Dans la même catégorie

Podcast Rithy Panh dans l’enfer khmer rouge En 1975, les Khmers rouges prennent Phnom Penh. Le jeune Rithy Panh, 13 ans, voit sa vie basculer :...

Podcast La crise des missiles : apogée de la guerre froide ? Entre le 16 et le 29 octobre 1962, la crise des missiles de Cuba, entre les États-Unis et l’Union...

Documentaire La bataille d’El Alamein (2/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Article Alcatraz : de prison infernale à destination touristique prisée L’île d’Alcatraz, surnommée « The Rock », a longtemps fasciné le monde entier par son histoire à la fois...

Documentaire La bataille d’El Alamein (1/2) La seconde bataille d’El-Alamein est un épisode de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se...

Podcast Comprendre Gilles Deleuze en 3 minutes On l’appelle le concepteur de concepts, le philosophe du désir ou encore le théoricien du devenir. Lui, c’est Gilles...

Documentaire Ravensbrück, mémoires de femmes Elles sont si peu nombreuses à être revenues du camp de Ravensbrück. Leurs voix n’ont jamais eu la possibilité...

Podcast Quel est le plus grand affrontement militaire de l’Histoire ? Par leur ampleur, certaines batailles sont restées dans l’Histoire comme des affrontements plus meurtriers que d’autres. C’est le cas...

Documentaire Le Titanic sorti des eaux Une équipe de scientifiques et d’archéologues lance une expédition utilisant les nouvelles technologies de scan pour révéler l’épave du...

Documentaire La bataille de Verdun : reconstitution Verdun, France. Longue et sanglante, la bataille de Verdun, survenue pendant la Première Guerre mondiale, a marqué à jamais...

Documentaire Le petit guide de l’empoisonneur (1/2) Au début du XXe siècle aux États-Unis, les services de médecine légale sont balbutiants et réputés corrompus. Charles Norris,...

Documentaire Success Story : Rombouts, la passion du café Aujourd’hui, l’entreprise Rombouts occupe une place prépondérante sur le marché du café en Belgique. Près d’un restaurant sur deux...

Documentaire Le sacrifice – le drame Tchernobyl Dans les mois qui suivirent la catastrophe de Tchernobyl, un million de liquidateurs ont été réquisitionnés pour tenter de...

Conférence Irène Joliot-Curie, une femme étonnante Au temps de la maturité et en tandem avec son mari Frédéric, Irène Joliot-Curie a un parcours extraordinaire tant...

Documentaire Et l’homme créa la secrétaire L’histoire passionnante et méconnue du métier de secrétaire, qui raconte l’évolution du travail au féminin, entre émancipation, invisibilisation et...

Documentaire La Française doit voter ! Retour sur la scène historique de la vie politique française qui fut le début de la lutte politique pour...

Documentaire Hitler pensait écraser l’URSS en trois mois Opération Barbarossa : entre la Wehrmacht et l’Armée rouge, la guerre fut totale.

Documentaire John Kennedy et la CIA Trente ans après l’assassinat du Président John Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963, à Dallas, la thèse du tueur...