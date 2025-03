Documentaire

En février 1945, Staline, Roosevelt et Churchill se réunissent dans la station balnéaire de Yalta, en Crimée. À quelques mois de la capitulation de l’Allemagne nazie, les trois grands dirigeants Alliés négocient le sort de l’Europe, imposant au mieux leurs conditions. Cette conférence de quelques jours est le fruit de longues années de relations diplomatiques et personnelles tumultueuses entre les trois hommes.

À Yalta s’est tenue en février 1945 la plus célèbre conférence de la Seconde Guerre Mondiale. Il s’agissait de décider de l’organisation du monde d’après-guerre, celui dans lequel nous vivons encore aujourd’hui. Mais ce qui s’est réellement joué à ce moment n’est que le résultat d’une longue relation personnelle entre trois leaders, contraints par les hasards de la guerre à une alliance chaotique et contre-nature. Contre vents et marées en effet, Roosevelt, Churchill et Staline poursuivent inlassablement deux objectifs : d’abord gagner la guerre ensemble et ensuite imposer leurs vues – différentes, voire antagonistes – sur le monde à reconstruire.

Staline, fort des sacrifices colossaux de l’Armée rouge, est en train de se tailler une zone d’influence aussi loin qu’iront ses soldats, ce qui angoisse Churchill, lequel veut par-dessus tout sauver le rang de grande puissance d’une Grande-Bretagne affaiblie, avec son empire colonial d’un autre temps. Roosevelt ne s’intéresse qu’à la création de l’ONU et à la construction d’un nouvel ordre international fondé sur le respect du droit. Mais, à l’insu de son opinion publique, il est bien obligé de composer clandestinement avec Staline en train d’annexer une partie de l’Europe.

Choc de trois systèmes, c’est aussi celui de trois personnalités. Roosevelt est un séducteur qui fonctionne à l’intuition, Churchill est un fieffé impérialiste doublé d’un grand sentimental, et Staline est un tyran élevé à l’école inflexible du parti bolchevique. Publiquement unis, ils ne s’épargnent rien en privé. Leurs transactions les plus stupéfiantes et leurs disputes les plus froides ont toujours eu lieu loin des caméras. Mais heureusement, quelques diplomates en ont été les témoins précieux…

Un documentaire de Cédric Tourbe (France, 2024, 107mn)

