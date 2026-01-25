Documentaire

Pendant la Première Guerre mondiale, l’armée française, en manque de soldats, a enrôlé 134 000 Africains. Ce film retrace les principales opérations militaires françaises sur le front occidental, mettant en lumière cet aspect souvent méconnu. Pendant la bataille de Verdun, de nombreux tirailleurs sénégalais ont perdu la vie, illustrant le courage de ces soldats. Le film aborde également le processus de recrutement en Afrique, ainsi que l’ambiguïté du discours colonial républicain, qui oscillait entre le paternalisme et l’exotisme. Il montre comment la République a utilisé l’image du « bon Noir » pour contraster avec la « barbarie » de l’ennemi. De plus, il explore la réaction raciste des Allemands et des Alliés qui critiquaient une France défendue par des « Nègres », et il pose des questions sur les relations entre les soldats noirs et les « poilus » sur le front, ainsi que sur les tensions entre la population et les Africains lors de l’occupation de la Rhénanie à l’Armistice.

Un film de : Florida Sadki

