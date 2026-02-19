Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les lieux secrets de la seconde guerre mondiale Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de l’Occupation, des traces...

Podcast L’Algérie, c’est le pays de ma mère Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...

Article 4 infos insolites sur De Gaulle Charles de Gaulle, figure emblématique de l’Histoire de France, est souvent associé à la Résistance, à la fondation de...

Podcast La véritable histoire de Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Hitler Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Adolf Hitler, incarne une figure intrigante et controversée de l’histoire du Troisième Reich. Née...

Documentaire Pierre Mendès-France, la morale de l’histoire Sur fond d’archives de l’époque, de témoignages plus récents et de commentaires livrés par Jean Lacouture, le réalisateur Jean-Christophe...

Documentaire France – Allemagne : 50 ans d’Histoire presque commune Entre déclarations historiques, images d’archives et coulisses du pouvoir, ce film explore l’un des piliers de l’Europe : le...

Documentaire Été 44, un train pour l’enfer Durant l’été 1944, 700 prisonniers sont entassés dans un train à Toulouse, en direction du camp concentrationnaire de Dachau....

Podcast Les pénuries alimentaires sous l’occupation allemande Les restrictions qui ont frappé les Français ont commencé dès la déclaration de guerre en septembre 1939. Elles se...

Documentaire Les grandes heures de l’automobile française (1/3) Incarné par Le Tone, animateur de «Top Gear France» et journaliste automobile, ce documentaire retrace la révolution de l’automobile...

Documentaire Livrez-nous Grynszpan (1/2) Le 9 novembre 1938, le gouvernement nazi incarcère 30 000 Juifs, brûle 267 synagogues et détruit 75 000 magasins...

Podcast La folle histoire de l’Everest L’histoire de l’Everest ne se résume pas aux exploits modernes ni aux foules de randonneurs qui s’y pressent aujourd’hui...

Documentaire L’authentique histoire des batailles des Paras d’Hitler La bataille de Crète qui vit les parachutistes allemands conquérir l’île en quelques jours fait partie des épisodes ,...

Documentaire Avions chasseurs de l’Axe : Allemagne, Italie, Japon En 1940, les ingénieurs aéronautiques allemands et japonnais étaient les meilleurs. Il a fallu toute la puissance industrielle américaine...

Documentaire Les prémices de 2001- Les routes de la terreur – EP 1 Dix ans après les événements de 2001 , cette enquête passionnante revisite les événements à la lumière des deux...

Documentaire 1939-1945 : la bataille de l’Atlantique En 1939 Hitler charge l’Amiral Dönitz commandant en chef des U-Bootes, surnommés plus tard « les loups gris », d’attaquer les...

Documentaire L’Île des cannibales : l’enfer sibérien de Staline En 1933, Staline lance un plan brutal pour « purifier » Moscou et Leningrad de leurs « éléments socialement nuisibles », les vitrines...

Documentaire Le jour où… Churchill a choisi la guerre Mai 1940. Winston Churchill entame les premières semaines de son mandat de Premier ministre du Royaume-Uni dans un contexte...

Documentaire Handicap, aux origines du combat C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...