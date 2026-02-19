Plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la période de l’Occupation, des traces...
Mon truc à moi, c’est l’Algérie. Pas l’Algérie dont on parle aux infos, mais plutôt celle des livres d’histoire...
Charles de Gaulle, figure emblématique de l’Histoire de France, est souvent associé à la Résistance, à la fondation de...
Christa Schroeder, la secrétaire privée d’Adolf Hitler, incarne une figure intrigante et controversée de l’histoire du Troisième Reich. Née...
Sur fond d’archives de l’époque, de témoignages plus récents et de commentaires livrés par Jean Lacouture, le réalisateur Jean-Christophe...
Entre déclarations historiques, images d’archives et coulisses du pouvoir, ce film explore l’un des piliers de l’Europe : le...
Durant l’été 1944, 700 prisonniers sont entassés dans un train à Toulouse, en direction du camp concentrationnaire de Dachau....
Les restrictions qui ont frappé les Français ont commencé dès la déclaration de guerre en septembre 1939. Elles se...
Incarné par Le Tone, animateur de «Top Gear France» et journaliste automobile, ce documentaire retrace la révolution de l’automobile...
Le 9 novembre 1938, le gouvernement nazi incarcère 30 000 Juifs, brûle 267 synagogues et détruit 75 000 magasins...
L’histoire de l’Everest ne se résume pas aux exploits modernes ni aux foules de randonneurs qui s’y pressent aujourd’hui...
La bataille de Crète qui vit les parachutistes allemands conquérir l’île en quelques jours fait partie des épisodes ,...
En 1940, les ingénieurs aéronautiques allemands et japonnais étaient les meilleurs. Il a fallu toute la puissance industrielle américaine...
Dix ans après les événements de 2001 , cette enquête passionnante revisite les événements à la lumière des deux...
En 1939 Hitler charge l’Amiral Dönitz commandant en chef des U-Bootes, surnommés plus tard « les loups gris », d’attaquer les...
En 1933, Staline lance un plan brutal pour « purifier » Moscou et Leningrad de leurs « éléments socialement nuisibles », les vitrines...
Maréchal du Reich et homme politique allemand (Rosenheim 1893-Nuremberg 1946).
Mai 1940. Winston Churchill entame les premières semaines de son mandat de Premier ministre du Royaume-Uni dans un contexte...
C’est un combat de près d’un siècle, qui n’a jamais été raconté en documentaire, celui que les personnes handicapées...
L’historiographie retient habituellement d’octobre 1970 les événements dramatiques autour de l’occupation militaire du Québec et des enlèvements organisés par...
