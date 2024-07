Documentaire

De Guadalcanal, dans le Pacifique, au siège de Leningrad, certaines batailles ont été plus longues et plus dures à mener que d’autres. Cet épisode se penche sur ces brèves batailles et les stratégies de guerre les plus controversées, que ce soit l’échec de la marine française à Dakar par les forces Alliés, ou la fin de la campagne navale des Japonais dans le golfe de Leyte, où ils se sont servi pour la première fois de leur tactiques kamikazes destructrices