La bataille de Dunkerque commence le 20 mai 1940. Pendant cette bataille, l’opération Dynamo permettra l’évacuation de Dunkerque de l’armée britannique effectuée du 27 mai au 4 juin 1940 avec l’appui de l’armée française contre l’armée allemande.
Cette bataille reste l’un des plus grands moments de notre histoire. Nous partons avec les 800 navires dans un périple pour sauver les soldats en mission sur la plage de Dunkerque.
Vivez l’expérience de ces récits héroïques de la seconde guerre mondiale… comme si vous y étiez !

Un documentaire de Sonia Anderson