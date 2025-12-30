Documentaire

Sa célébration comme grand homme de la nation a occulté la pensée et les combats du fondateur de L’Humanité, assassiné le 31 juillet 1914. Ce documentaire les restitue dans toute leur force et leur vibrante intemporalité.

Un siècle après la mort de Jean Jaurès, nul n’hésite plus aujourd’hui à saluer sa mémoire, et tous les camps politiques s’en réclament. Cette étrange unanimité occulte pourtant la véritable stature du député socialiste de Carmaux, fondateur de L’Humanité, dont les combats et la pensée suscitaient de son vivant autant de haine que d’enthousiasme. Avec le réalisateur Bernard George, l’historien Jean-Noël Jeanneney entreprend de redonner vie à Jaurès dans toute sa force, montrant combien ses idées restent d’une actualité vibrante.

Ce portrait biographique et politique s’appuie sur les écrits et discours de Jaurès, ainsi que sur les témoignages de fins connaisseurs de son œuvre : les anciens ministres socialistes Robert Badinter et Vincent Peillon, l’historien Michel Winock, la juriste Mireille Delmas-Marty ou encore Patrick Le Hyaric, son successeur à la tête de L’Humanité.

Le documentaire restitue la personnalité d’un homme de chair et de sang, dominant par sa stature les affrontements violents de son époque, et rappelle le terrible épilogue de son assassinat, le 31 juillet 1914, qui précipita l’adhésion du Bloc des gauches à l’entrée en guerre. En mêlant analyse politique et éléments biographiques, il redonne vie à celui que le temps a transformé en icône, parfois au détriment de la complexité de l’homme. Le documentaire montre combien ses combats — défense des opprimés, rôle de l’école face aux inégalités, refus des dérives de la raison d’État, place de l’armée, puissance publique face au marché, lutte contre la barbarie de la guerre — résonnent aujourd’hui encore, parfois de façon révolutionnaire.

Les mots de ce formidable orateur, portés par sa foi dans l’énergie collective et son rejet de toute fatalité, gardent une force intacte.