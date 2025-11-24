Jean Moulin a-t-il été trahi ? Le 21 juin 1943, dans une maison de Caluire, le chef du Conseil national de la Résistance est arrêté par la Gestapo. Une opération parfaitement ciblée… Trop bien renseignée ? Dans ce nouveau volet des Grands Dossiers de l’Histoire, Franck Ferrand remonte le fil des événements : les tensions au sein de la Résistance, le rôle de René Hardy, les procès d’après-guerre, et les hypothèses les plus sombres. Un épisode haletant qui mêle suspense, révélations et relecture historique.