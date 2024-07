Documentaire

En septembre 1938, alors qu’Adolf Hitler veut s’emparer par la force des Sudètes, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain décide de mener seul des négociations avec le Führer pour dénouer une crise qui fait courir le risque d’une nouvelle guerre à l’Europe. Comment ces trois entretiens effectués en quinze jours se sont-ils réellement passés ?

Septembre 1938. Six mois après l’annexion de l’Autriche par le IIIe Reich, Adolf Hitler veut s’emparer des Sudètes, où vivent 3,5 millions de Tchécoslovaques d’origine allemande. Le leader nazi menace d’utiliser la force pour y parvenir. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, décide de mener seul des négociations avec le Führer pour dénouer une crise qui fait courir le risque d’une nouvelle guerre à l’Europe. Voulant à tout prix préserver la paix entre le Royaume-Uni et le IIIe Reich, il effectue trois voyages en Allemagne en quinze jours pour s’entretenir avec Hitler. À chacun de ses retours, le pied à peine posé sur le tarmac, il diffuse tout sourire aux nombreux journalistes présents des messages d’apaisement et d’espoir. Mais comment ses entretiens avec une personnalité aussi déterminée et colérique que Hitler se sont-ils réellement passés ? De quelle manière la Tchécoslovaquie et la France, grande alliée du Royaume-Uni, sont-elles consultées par Chamberlain ?

