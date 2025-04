Documentaire

De la manifestation menaçante des conservateurs en 1958 jusqu’aux prémices du boom minier en 1968, ce numéro trois de « Les chemins de l’Histoire » nous fait revivre 10 ans de « dynamisme » politique et économique ! Une période pendant laquelle, l’autonomie accordée par le loi Cadre Defferre va être rognée par l’Etat… C’est également l’époque de l’implantation de la télévision, du retour du général de Gaulle et des Jeux du pacifique. C’est aussi l’inauguration du barrage de Yaté, l’organisation du rapatriement des Vietnamiens, la scission de l’Eglise Protestante ou le prestigieux mariage du Grand Chef Boula…. Antoine Le Tenneur et Joakim Arlaud nous présentent ces dix ans d’histoire en couleur et en noir et blanc !