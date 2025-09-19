Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en Nouvelle-Calédonie !
Les premiers concerts de l’école, premières guitares électriques, premier studio d’enregistrement : la révolution musicale est en marche en Nouvelle-Calédonie !
En 1889, Paris accueille l’Exposition universelle et dévoile pour la première fois sa tour Eiffel. Un vent d’enthousiasme souffle...
La Grande-Bretagne n’étant plus seule face à Hitler, les premiers G.l.s sont arrivés au Royaume-Uni, tandis que les Japonais...
Après tant d’années de suprématie allemande, alors que 1942 tire à sa fin, les Alliés commencent vraiment à progresser....
Des années 1930 aux années 1960, l’histoire poignante de la Bretagne filmée au quotidien : pêcheurs, paysans, résistants, enfants...
Alors qu’Hitler et les Allemands se concentraient sur la Russie, la situation dans le Pacifique prit des proportions épiques...
Charles de Gaulle, officier jeune mais déjà déterminé, s’illustre pendant la Première Guerre mondiale dans une série d’épreuves qui...
Même avec peu d’espoir d’avoir un impact contre les Allemands, la lutte pour la liberté s’est poursuivie. Les Juifs...
Choisir sa victime, préparer minutieusement son coup. Staline éprouve un certain plaisir à martyriser ses proches
La future élite du IIIème Reich est élevée dans la haine des Juifs et dans l’illusion de l’existence d’une...
En 1960, l’histoire politique mondiale connaît un tournant majeur avec l’arrivée de Sirimavo Bandaranaike sur la scène internationale. Elle...
Retour sur le destin et la disparition de François de Grossouvre, le conseiller et ami de François Mitterrand ....
Jamais encore leur parole n’avait été entendue. Coréalisé par l’auteur et musicien franco-rwandais Gaël Faye et le réalisateur Michael...
Dans cet épisode : comment Kim Il-sung a construit la société la plus contrôlée de la planète et initié une...
Il y 45 ans, les Etats-Unis ordonnaient le lancement d’une première bombe atomique sur Hiroshima, puis d’une deuxième sur...
Pendant longtemps, Juan Carlos était un véritable héros dans son pays. Il demeure une icône pour le peuple espagnol,...
Bonus de cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise),...
Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une...
La condamnation à mort de Jiang Qing, la veuve de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine,...
\r\n\r\nDu milieu des années 1960 au début des années 1970, environ 200 hommes ont effectué des vols de reconnaissance...
En 1940, l’Allemagne a réussi son pari et semble imbattable sur le plan militaire. L’armée dispose d’armes perfectionnées comme...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site