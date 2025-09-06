Article

Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime organisé aux États-Unis. Né à Brooklyn en 1899 dans une famille d’immigrants italiens, Capone gravit les échelons du monde criminel grâce à son astuce, son charisme et sa détermination sans faille.

Dans les années 1920, durant la période de la Prohibition, il se hisse au sommet de l’empire du crime à Chicago, devenant une légende vivante de la pègre.

La Prohibition, en interdisant la production et la vente d’alcool, a offert aux organisations criminelles une opportunité en or pour prospérer. Capone a su exploiter cette période avec un flair inégalé, bâtissant un réseau de trafic d’alcool clandestin qui générait des millions de dollars.

Sa capacité à gérer ce réseau complexe, tout en manipulant les forces de l’ordre et en soudoyant les politiciens, lui a valu le surnom de « l’empereur du crime organisé ».

Si Capone est souvent considéré comme un baron de la contrebande, son influence ne se limitait pas seulement à l’alcool. Il était impliqué dans diverses activités illégales, y compris le jeu, la prostitution et le racket.

À son apogée, son organisation comptait des milliers de membres et contrôlait une grande partie de Chicago. Sa notoriété était telle que les médias et le public étaient fascinés par sa personnalité charismatique et son style de vie ostentatoire.

Malgré son succès criminel, Capone ne pouvait échapper indéfiniment à la justice. En 1931, il est finalement arrêté et condamné non pas pour ses activités mafieuses, mais pour fraude fiscale. Cette arrestation a marqué un point tournant dans l’histoire du crime organisé, montrant que même les figures les plus puissantes pouvaient tomber sous le coup de la loi. Condamné à onze ans de prison, il est incarcéré à Alcatraz, la célèbre prison fédérale.

Libéré pour bonne conduite en 1939, Al Capone, affaibli par la maladie, se retire en Floride où il passe les dernières années de sa vie loin du tumulte de sa carrière criminelle. Il meurt en 1947, laissant derrière lui un héritage complexe. Son nom reste à jamais associé à l’âge d’or du crime organisé, symbolisant à la fois la démesure et la chute de ceux qui se croient intouchables.

Al Capone demeure dans l’imaginaire collectif comme l’un des plus célèbres gangsters de tous les temps, une figure indéniablement fascinante de l’histoire américaine.