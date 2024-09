Documentaire



En 1961, le général de Gaulle inaugurait l’aérogare d’Orly. Situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Paris, Orly est rapidement devenu un hub majeur pour les voyageurs internationaux et domestiques. Cet aéroport moderne répond à la demande croissante du transport aérien, symbole de la modernisation de l’infrastructure française dans l’après-guerre.

Sa conception ambitieuse repose sur l’idée de faciliter le transit des passagers grâce à une structure efficace et élégante. Les nouvelles installations offrent des équipements à la pointe de la technologie de l’époque, y compris des pistes adaptées pour accueillir des avions de plus en plus grands et puissants,