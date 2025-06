Documentaire

L’Amérique latine oscille depuis des décennies entre élans démocratiques et traditions autoritaires. À travers des archives saisissantes et les récits bouleversants de témoins des événements, cette série offre une plongée dans l’histoire contemporaine de six pays emblématiques, soumis, comme le reste du continent, aux desseins des États-Unis.

Au Brésil, en 1964, l’armée, soutenue par les États-Unis, renverse le président démocratiquement élu João Goulart. Une nouvelle forme de dictature émerge en Amérique latine. Les opposants trouvent refuge au Chili, où Salvador Allende tente d’instaurer légalement un régime socialiste. Le 11 septembre 1973, il meurt lors du coup d’État militaire mené par le général Pinochet. Le nouvel homme fort du pays s’allie avec les dictateurs de la région pour lancer l’opération « Condor ». Les opposants aux juntes sont traqués où qu’ils soient, sous le regard complaisant de Richard Nixon. Mais lorsque, en septembre 1976, les services secrets chiliens tuent à Washington un ancien ministre d’Allende, le nouveau président Jimmy Carter refuse de collaborer avec ces régimes autoritaires. En 1977, il redonne au Panamá le contrôle de son canal et, deux ans plus tard, laisse les rebelles sandinistes triompher au Nicaragua. Mais l’élection de Ronald Reagan en 1980 annonce une nouvelle ère.

On la compare aux terres meurtries par les ouragans, là où la désolation laisse peu à peu place à la reconstruction, jusqu’au prochain cataclysme. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique latine affronte des fléaux témoignant de ses fractures profondes et des appétits dangereux des grandes puissances. Putschs en série, répressions féroces, guerres civiles, narcotrafic et effondrements financiers dessinent le tableau d’un continent à la fois instable, fiévreux et violent. Pour l’illustrer, la série documentaire de Delphine Jaudeau et Jean-Baptiste Péretié choisit de se concentrer sur six pays (Brésil, Chili, Colombie, Nicaragua, Panamá et Venezuela) pour remonter le fil de ces soixante dernières années. Exilé chilien, opposant au chavisme, sandiniste de la première heure, proche de Lula, conseillers à la Maison-Blanche et agents de la CIA livrent des récits personnels et historiques qui font revivre les événements. Ces trois épisodes, où l’on découvre notamment des archives déclassifiées de l’administration américaine, dont celle du président Johnson livrant le Brésil aux militaires, montrent l’imbrication des dynamiques nationales et des enjeux internationaux, avec un voisin états-unien sans cesse à la manœuvre, interventionniste aux doctrines évolutives, entre soutien aux juntes militaires et alliance avec des forces démocratiques. Les enjeux économiques, illustrés par le canal de Panamá et l’irruption de la Chine, y ont aussi toute leur place, à l’heure où la guerre commerciale sino-américaine s’intensifie. Les ouragans n’ont pas fini de tourmenter ce continent résolument sous influences.

Série documentaire de Jean-Baptiste Péretié (2025, 52mn)

Documentaire disponible jusqu’au 23/12/2025