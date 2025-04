Documentaire

Raymond n’était pas destiné à devenir ethnomusicologue. Sa rencontre avec le territoire de Wallis et Futuna, où il part enseigner en 1969, a transformé sa vie. Muni de son appareil photo et sa caméra Super 8, il est subjugué par les danses et les chants de cet archipel du bout du monde.Et si par cet art, on pouvait raconter autant qu’en ouvrant un journal d’actualité ou un manuel d’histoire, ça donnerait quoi ?Réalisé par Martin Courcier