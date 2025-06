Documentaire

A l’occasion des 40 ans de la disparition de Vladimir Jankélévitch, ce documentaire inédit retrace la trajectoire d’un philosophe dont la pensée singulière est restée d’une grande modernité : sens de la nuance, refus des idéologies, éloge de la légèreté, de l’ironie, droiture, intellectuelle et morale, vigilance absolue face à l’antisémitisme… Ses intuitions résonnent aujourd’hui plus que jamais…Ce documentaire met en lumière l’un des plus grands philosophes français du XXème siècle, disciple et ami de Bergson, à l’oeuvre aussi originale qu’unique, à l’intelligence et au charme exceptionnels. Les très riches archives de l’INA nous font revivre ce philosophe, que le grand public a découvert lors d’une émission mythique d' »Apostrophes » en 1980. Un des esprits les plus brillants de sa génération, Jankélévitch détestait toutes les idéologies, tous les systèmes figés qui font passer l’individu après les dogmes. Il faisait l’éloge du mouvement, d’un avenir toujours à inventer. Un homme qui, malgré les blessures de la vie, n’a jamais renoncé.

Ce film s’appuie sur des témoignages de proches et de spécialistes du philosophe : Françoise Schwab, amie de très longue date de la famille Jankélévitch, sa biographe, auteure de « Jankélévitch, le charme irrésistible du je-ne-sais-quoi » (Albin Michel) ; Cynthia Fleury, philosophe, auteure du livre et du podcast « Un été avec Jankélévitch » ; Sophie Nordmann, philosophe, spécialiste de l’éthique et de la pensée juive et allemande ; Pascal Ory, historien spécialiste du XXème siècle, académicien ; Karol Beffa et André Manoukian, pianistes, compositeurs, qui éclairent la dimension musicale de la vie et de l’oeuvre de Jankélévitch. Avec également le témoignage bouleversant de Wiard Raveling, l’Allemand qui lui a écrit et est venu le voir à Paris à la fin de sa vie.