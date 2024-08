Documentaire



Michel Foucault a disparu en juin 1984, laissant une œuvre légendaire, traduite dans le monde entier, soumise à mille interprétations. L’homme se montra à la mesure de son oeuvre complexe et contrastée, à la fois militant radical et professeur au Collège de France, vivant volontiers aux marges et soucieux de tenir une position centrale. C’était un personnage brillant, incisif, iconoclaste, tirant de son expérience personnelle la matière à des réflexions qui ont dépassé son époque et font autorité jusqu’aujourd’hui.

Le film déploie les facettes d’une vie animée, depuis l’arrivée à Paris à la fin des années 1940, quand le jeune provincial intègre l’Ecole Normale Supérieure, jusqu’en 1984, quand le penseur mondialement connu décède brusquement du sida. Foucault contre lui-même, ou comment un penseur majeur du 20ème siècle a veillé à ne jamais donner une vision définitive de lui-même et de ses travaux.

Réalisateur : François Caillat

© The Factory Productions – 2014

ANDANA FILMS