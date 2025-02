Documentaire

Philosophe et militant révolutionnaire, Toni Negri a marqué l’histoire politique de l’Italie. Figure emblématique de l’extrême gauche italienne, il fut accusé d’être le cerveau des Brigades Rouges, subissant prison et exil. Il incarne la lutte contre le capitalisme et la répression d’État à travers ses théories sur la démocratie et l’organisation du travail. Son livre Empire, coécrit avec Michael Hardt, est devenu une référence pour les altermondialistes. Entre engagement, trahisons et philosophie, l’histoire de Negri est celle d’un homme poursuivi par son époque, oscillant entre mythe et réalité, entre espoir révolutionnaire et désillusion politique.

Réalisation : Pierre-André Boutang, Annie Chevallay

On Line Productions

2004