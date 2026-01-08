Documentaire

Figure intellectuelle incontournable du XXe siècle, Hannah Arendt a vécu en exil à Paris dans les années 1930. C’est dans cette ville qu’elle élabora une grande partie des réflexions au cœur de son ouvrage phare « Les origines du totalitarisme ». Des philosophes contemporains nous emmènent sur ses traces.

Née dans une famille juive laïque, Hannah Arendt fuit l’Allemagne nazie en 1933 et se réfugie à Paris. Elle est déchue de sa nationalité allemande et vit plusieurs années dans la capitale française, où elle participe notamment au transfert d’enfants juifs vers la Palestine, et met par écrit ses analyses sur l’antisémitisme, l’assimilation des juifs ou encore la création d’Israël. Son adhésion au sionisme ne l’empêche pas d’être une « dissidente » du mouvement, comme le montre sa critique de tout projet qui ignorerait les droits des Arabes. En 1940, en raison de l’avancée allemande, elle se retrouve internée au camp de Gurs, dans le sud de la France, et échappe de justesse à la déportation avant de réussir à rejoindre New York. C’est une fois installée aux États-Unis qu’elle apprend l’existence de la Shoah et rédige ses thèses sur la façon dont les régimes totalitaires œuvrent à l’anéantissement complet des individus.



Éclairages

Cinquante ans après la mort de Hannah Arendt, le 4 décembre 1975, ce beau portrait accompagne Thomas Meyer, auteur d’une biographie de la penseuse, sur les lieux de son exil français. Les philosophes Omri Boehm et Seyla Benhabib, ainsi que deux spécialistes françaises de la politologue, Martine Leibovici et Marina Touilliez, partagent également leur savoir sur sa vie et son œuvre. Un documentaire qui permet aussi de redécouvrir les positions de Hannah Arendt sur la judéité, le totalitarisme et les relations entre Israël et la Palestine.

Documentaire de Christian Bettges (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 25/02/2026