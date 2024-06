Documentaire



Au tournant du 20e siècle, ils furent des milliers à traverser l’Atlantique fuyant l’Europe, une existence misérable, persécutée ou incertaine pour les larges avenues de New York, les lucratifs tripots de Brooklyn ou les feux d’Hollywood.

Ils ont, comme 12 millions d’émigrants, débarqué sur Ellis Island: avant-poste des services américains de l’immigration dans la Baie de New York et dernière étape avant de fouler le sol américain. Durant ces heures décisives, où le destin des émigrants ne leur appartient pas, où les inspecteurs des services de l’immigration déterminent qui peut entrer sur le territoire américain et qui doit être refoulé, s’invente le melting pot américain, alimenté par les soubresauts du Vieux Continent.

En tirant les fils de quelques destinées exemplaires, qui font échos aux voix demeurées anonymes et depuis longtemps oubliées des autres immigrants, tramées de l’histoire du lieu même, nous ferons dialoguer les drames européens de la première moitié du 20ème siècle, avec une Amérique ambivalente, accueillant par vagues successives une immigration qui va renouveler et incarner le « rêve américain ».



Un documentaire de Michaël Prazan

© LES FILMS DU JOUR – ARTE