Dans le panthéon des explorateurs intrépides du XXe siècle, Hiram Bingham se distingue comme une figure emblématique, dont les exploits ont captivé l’imagination du monde entier. Mais parmi ses nombreuses expéditions, une découverte demeure indéniablement la plus célèbre : le Machu Picchu. Cette cité perdue, enchâssée dans les montagnes escarpées de la cordillère des Andes au Pérou, est devenue synonyme d’aventure et de mystère, souvent comparée à Eldorado.

En 1911, Hiram Bingham, alors jeune professeur d’histoire à l’Université de Yale, entreprit une expédition en terres inexplorées du Pérou, dans le but de trouver les vestiges de la civilisation inca. Son voyage le mena sur les traces des anciennes routes incas, à travers des régions reculées et hostiles. Le Machu Picchu, cependant, n’était pas son objectif premier. Bingham était en quête de la légendaire Vilcabamba, la dernière capitale inca, mais c’est en cherchant une autre ville perdue, qu’il découvrit par hasard les ruines majestueuses du Machu Picchu.

La découverte du Machu Picchu a été un moment déterminant dans la carrière de Bingham, mais aussi dans l’histoire de l’archéologie. La cité était incroyablement préservée, cachée sous la végétation dense, préservée des ravages du temps et des pillages. Les terrasses, les temples et les habitations incas étaient comme figés dans le temps, offrant aux chercheurs une fenêtre unique sur l’histoire de cette civilisation fascinante.

Pourquoi alors, attribue-t-on à Hiram Bingham la découverte du Machu Picchu ? Bien que certains aient contesté son rôle exact dans la découverte, il est incontestable que sa vision, sa détermination et ses ressources ont permis de mettre en lumière cette merveille architecturale oubliée. Ses expéditions suivantes et ses efforts pour documenter et préserver le site ont également contribué à sa renommée internationale.

Cependant, il est important de reconnaître que Bingham n’était pas seul dans cette entreprise. Il était accompagné d’une équipe dévouée de chercheurs et de guides locaux, dont beaucoup ont apporté une contribution essentielle à la découverte et à la compréhension du Machu Picchu. De plus, les populations autochtones, qui connaissaient depuis des siècles l’existence de ces ruines, ont également joué un rôle crucial en partageant leurs connaissances avec les explorateurs.

Au fil des ans, la renommée de Bingham et sa connexion avec le Machu Picchu ont été renforcées par des facteurs tels que le succès du roman et du film Indiana Jones. Le personnage fictif d’Indiana Jones, archéologue intrépide et aventurier, est souvent comparé à Bingham, contribuant ainsi à perpétuer son héritage dans la culture populaire.