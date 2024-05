Podcast



Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans l’histoire d’un vin d’exception. Ou la véritable histoire de Lily Bollinger, une dame dans le Champagne… Quelle était sa vision du monde viticole ? Comment la veuve Bollinger a-t-elle œuvré pour le rayonnement international du savoir-faire champenois ? Comment le champagne est-il devenu le vin de la célébration par excellence ? Née en 1899 dans la région champenoise de France, Lily Bollinger était destinée à devenir l’une des figures les plus influentes de l’industrie du Champagne. Reprenant les rênes de la maison de Champagne Bollinger après le décès de son mari, Jacques, en 1941, Lily s’est retrouvée à la tête d’une entreprise prestigieuse à une époque où les femmes étaient encore largement sous-représentées dans le monde des affaires.

Cependant, loin de se laisser intimider par les normes de genre de son époque, Lily a embrassé son rôle avec détermination et ingéniosité. Sa vision du monde viticole était celle d’une femme résolue à maintenir les normes d’excellence de la maison Bollinger tout en cherchant continuellement à innover et à s’adapter aux évolutions du marché mondial.

Pour Lily Bollinger, le rayonnement international du savoir-faire champenois était une mission sacrée. Elle a œuvré sans relâche pour promouvoir la qualité et l’authenticité des vins de Champagne produits par sa maison, parcourant le monde pour représenter fièrement l’héritage familial et partager sa passion pour le vin avec les amateurs du monde entier.

Sous sa direction éclairée, la maison Bollinger a connu une expansion significative sur les marchés internationaux, établissant sa réputation comme l’un des noms les plus respectés et recherchés dans l’univers du Champagne. La qualité exceptionnelle des cuvées Bollinger, associée à l’image d’élégance et de sophistication incarnée par Lily elle-même, a contribué à faire du Champagne un symbole de célébration et de prestige à travers le monde.

Le champagne est devenu bien plus qu’une simple boisson pétillante ; il est devenu le vin de la célébration par excellence, synonyme de moments de joie, d’élégance et de festivités. Cette transformation culturelle n’aurait pas été possible sans les efforts visionnaires de pionniers comme Lily Bollinger, dont l’héritage continue d’inspirer les générations futures d’amateurs de vin et d’aficionados de la vie bien vécue.