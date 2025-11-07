Dans la fournaise du désert. C’est Mussolini, le dictateur italien qui se lança dans une campagne improvisée avec pour objectif l’Egypte, le canal de Suez et le contrôle de la Méditerranée. Il allait entraîner Hitler dans une guerre sanglante de deux ans. Rommel, le général commandant les troupes allemandes, l’Afrika Korps, remporta, au début, de nombreux succès et devint un héros dans l’opinion publique. Mais il fut défait par Montgomery à El Alamein, qui mit fin à ce que l’histoire retiendra comme l’un des épisodes les plus durs de la deuxième guerre mondiale. Dans la fournaise des sables, les soldats souffrirent et moururent par dizaines de milliers. En Angleterre, cette victoire, qui survenait après une longue série de défaites, fut accueillie avec enthousiasme. Winston Churchill appela avec humour cet épisode » la fin du commencement » sous entendu, la revanche. Cette vidéo retrace des premiers accrochages à la victoire finale d’El Alamein, cette guerre du désert durant laquelle les troupes françaises s’illustrèrent, en particulier à Tobrouk.
Genre : Seconde Guerre mondiale